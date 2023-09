Eleições na Madeira. Coligação PSD/CDS falha maioria absoluta na Madeira

A coligação formada pelo PSD e pelo CDS-PP, encabeçada por Miguel Albuquerque, venceu as eleições legislativas regionais da Madeira, este domingo, com 43,13% dos votos, não conseguido a maioria absoluta.

PSD/CDS-PP elegem 23 em 47 deputados, um a menos do que seria necessário para ter mais de metade dos lugares na Assembleia Regional. No entanto, são mais dois mandatos do que os que tinham conquistado em 2019.

O PS, segundo informação disponibilizada pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, foi o segundo partido mais votado, com 21,30%, o que lhe garante 11 deputados, menos oito dos que nas últimas legislativas regionais.

A terceira força política mais votada foi o JPP, com 11,03% e cinco deputados, mais dois do que em 2019.

O Chega estreia-se na Assembleia Regional da Madeira, tendo eleito quatro deputados, obtendo 8,88% dos votos.

CDU, Iniciativa Liberal, PAN e Bloco de Esquerda elegeram um deputado cada.

Resultados oficiais

Abstenção - 46,66%.

PSD/CDS – 23 mandatos (43,13%)

PS – 11 mandatos (21,3%)

JPP – 5 mandatos (11,03%)

CH – 4 mandatos (8,88%)

CDU – 1 mandato (2,72%)

IL – 1 mandato (2,63%)

PAN – 1 mandato (2,25%)

BE – 1 mandato (2,24%)