Álvaro Pacheco deixa comando técnico do Estoril Praia

O treinador Álvaro Pacheco deixou o comando técnico do Estoril Praia, informou o clube, que está em penúltimo ligar da tabela da I Liga.

"Informamos os nossos sócios e simpatizantes que a Estoril Praia - Futebol, SAD e o treinador Álvaro Pacheco, e sua equipa técnica, chegaram a acordo para a cessação do contrato de trabalho", lê-se num comunicado publicado no site do clube.

"O novo treinador será apresentado nos próximos dias de forma, a alcançar todos os nossos objetivos", lê-se ainda.

A saída de Álvaro Pacheco é conhecida um dia depois de o clube ter empatado 2-2 em casa com o Vizela.

Sob o comando técnico de Álvaro Pacheco, o Estoril-Praia conseguiu apenas uma vitória esta época, na segunda jornada frente ao Rio Ave, tendo-se seguido três derrotas consecutivas e o empate contra o Vizela.