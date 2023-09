Fogo deflagrou em restaurante famoso de Lisboa

Um incêndio deflagrou no restaurante Guilty by Olivier, perto do Marquês de Pombal, em Lisboa, este sábado pouco antes da uma da manhã.

Gerou-se algum pânico, mas todas as pessoas foram retiradas do restaurante, não havendo feridos a registar da ocorrência.

O fogo terá deflagrado depois de se ter cantado os parabéns a um cliente do espaço.



No local estiveram 26 operacionais, apoiados por nove viaturas.