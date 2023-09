Madeira tem mais de 250 mil eleitores registados

Duas coligações e 11 partidos disputam os 47 lugares do parlamento regional na Madeira, com um círculo eleitoral único: PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL.

As urnas abriram este domingo às 08h e encerram às 19h.

Segundo dados do Ministério da Administração Interna, estão registados 253.865 eleitores, 248.519 na ilha da Madeira e 5.346 na ilha do Porto Santo.

Nas últimas eleições, o PSD elegeu 21 deputados, tendo perdido a maioria absoluta, que detinha desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP, que conquistou três lugares.

O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.