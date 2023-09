Um homem morreu, este sábado, após uma colisão entre o trator que conduzia e um carro na Estrada Nacional 15 (EN15) em Alijó, no distrito de Vila Real.

Fonte do Comando Sub-Regional do Douro disse, à agência Lusa, que o condutor do trator, tinha 83 anos.

O óbito acabou por ser declarado no local.

Ainda não são conhecidas as causas do acidente.