Detido homem por suspeitas de violar duas mulheres em Lisboa

Um homem, de 30 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter violado duas mulheres, com 21 e 22 anos de idade, em Lisboa.

“Os últimos factos criminosos ocorreram no passado domingo, após o autor ter conseguido marcar encontro com a vítima, através de um esquema insidioso, ao passar-se por pessoa, que, numa rede social, anunciava uma proposta de emprego”, informa a PJ, em comunicado, divulgado este sábado.

O agressor, depois do encontro na via pública, terá ameaçado a vítima com uma arma branca, levando-a “para uma zona arborizada, longe de áreas edificadas”, local onde ocorreu os abusos sexuais.

“Os elementos de prova, entretanto, reunidos permitiram fazer a conexão deste caso com outra situação de violação, ocorrida em meados de agosto passado, em que o autor conseguiu chegar à vítima através de esquema fraudulento semelhante, também através de rede social e fazendo-se passar por pessoa que tinha um quarto para arrendar”, pode ler-se.

O detido já tinha antecedentes criminais e foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, tendo ficado sujeito à medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva.