Detidas 550 pessoas na última semana

Entre os dias 15 e 21 de setembro, a Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um total de 550 pessoas, na sequência de um conjunto de operações que se realizaram em todo o país.

As operações, diz a força de segurança, em comunicado, divulgado este sábado, “visaram não só a prevenção e o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de diversas matérias de âmbito contraordenacional”.

Do total de detenções, 224 aconteceram por condução sob o efeito do álcool, 141 por condução sem habilitação legal, 39 por tráfico de estupefacientes, 13 por posse ilegal de armas e arma proibida, 12 por violência doméstica, 11 por furto e roubo e sete por incêndio florestal.

Foram ainda apreendidas 8.417 doses de heroína, 1.529 doses de haxixe, 660 doses de cocaína, 106 doses de liamba, 63 artigos contrafeitos, 43 munições de diversos calibres, 18 armas brancas ou proibidas, 17 armas de fogo, 16 doses de MDMA, 16 comprimidos de MDMA, 12 veículos, nove selos de LSD, um comprimido de anfetaminas e um pé de canábis.

Por sua vez, no que diz respeito à fiscalização de trânsito, a GNR informa que foram detetadas 6.788 infrações, das quais se destacam 801 excessos de velocidade, 586 por falta de inspeção periódica obrigatória, 380 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 234 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 290 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 220 relacionadas com tacógrafos, 357 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 231 por falta de seguro de responsabilidade civil”.