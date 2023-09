A Conferência Episcopal portuguesa anunciou ontem que o Papa Francisco nomeou D. Américo Manuel Alves Aguiar como bispo de Setúbal. Esta diocese é constituída por 57 paróquias ou comunidades equiparadas, e estava sem bispo titular desde o início de 2022, altura em que D. José Ornelas foi nomeado bispo de Leiria-Fátima. D. Américo Aguiar tomará posse no dia 26 de outubro. Trata-se de uma data especial, pois completam-se 48 anos sobre a ordenação episcopal do primeiro bispo de Setúbal, D. Manuel Martins. «Estou contente, feliz e animado. É a minha cara. Nem todos os portugueses têm de ir para fora do país para concretizar a sua vocação, não é? Portanto, estou muito feliz por poder corresponder, disse D. Américo à agência Ecclesia.

Na primeira saudação à diocese sadina, dirigiu-se a todos os membros da comunidade católica e da sociedade local, assumindo a honra por assumir esta missão e evocou a figura de D. Manuel Martins, falecido em 2017. Para o atual bispo auxiliar de Lisboa, há pontos comuns entre o seu percurso e o de D. Manuel Martins. «No verão de 1975 era anunciado o primeiro bispo de Setúbal. Era um jovem de 48 anos, eu agora tenho 49. Um jovem de Leça do Balio, de onde eu também sou. Um jovem que era Vigário-Geral do Porto, que eu fui. Um jovem que foi responsável da Irmandade dos Clérigos, que eu também fui. Um jovem que ganhou a fama de ‘bispo vermelho’, que agora também sou em razão das vestes cardinalícias», realçou D. Américo, sublinhando em seguida: «Sinto verdadeiramente a mão de Deus nesta nomeação do Papa Francisco». D. Américo Aguiar abordou outros temas, como «os abusos sobre menores e adultos vulneráveis», e a necessidade de «ouvir os jovens e dar-lhes espaço na Igreja, como empreendedores de sonhos».

Américo Aguiar nasceu em Leça do Balio, a 12 de dezembro de 1973, foi ordenado padre em 2001 e serviu na paróquia de S. Pedro de Azevedo, na freguesia de Campanhã, no Porto. Em 2019 foi nomeado, pelo Papa Francisco, bispo auxiliar de Lisboa e, logo a seguir, foi ordenado bispo titular de Dagno na Igreja da Trindade, no Porto. Foi presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, tendo sido o principal rosto da organização do encontro mundial de jovens com o Papa. D. Américo Aguiar vai ser criado cardeal da Igreja Católica, no consistório a realizar no Vaticano, dia 30 de setembro, e torna-se o sexto e mais novo cardeal português no ativo.