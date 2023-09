Programa Mais Habitação aprovado pelo PS, sem alterações

Sozinho, o Partido Socialista (PS) voltou, esta sexta-feira, a aprovar o polémico programa Mais Habitação, depois do veto do Presidente da República. Desta vez, Marcelo terá de o promulgar.

As propostas de alteração dos partidos foram todas rejeitadas pelos socialistas, tendo o programa sido aprovado com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda, e abstenção do Livre e PAN.

O documento envolve alterações legislativas ao nível do arrendamento, do alojamento local, dos imóveis devolutos e de impostos.

O diploma sofreu algumas alterações em relação à primeira versão proposta pelo Governo, mas o voto isolado do PS chega sem surpresas, apesar das críticas do Presidente da República e dos restantes grupos parlamentares.