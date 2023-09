Ataque na Crimeia gera confusão: militar dado como morto afinal está desaparecido

Um ataque ucraniano contra a região de Sebastopol, na Crimeia, noticiado na manhã desta sexta-feira, levou ao desaparecimento de um militar, que tinha, inicialmente, sido dado como morto.

“Um militar está desaparecido”, esclareceu o Ministério da Defesa, citado pela agência russa TASS, depois de ter anunciado que o ataque, que tinha na mira o quartel-general da Frota do Mar Negro, tinha provocado pelo menos uma vítima mortal.

A mesma fonte adianta que os militares russos conseguiram neutralizar cinco mísseis ucranianos, tendo havido, no entanto, seis feridos.

“Como resultado do ataque, o edifício histórico do quartel-general da Frota do Mar Negro foi danificado”, disse ainda o ministério.