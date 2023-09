Carris metropolitana lança funcionalidade para saber localização dos autocarros em tempo real

A Carris Metropolitana lançou uma funcionalidade, ainda em fase de testes, que permite aos passageiros saber em tempo real onde estão os autocarros, anunciou a TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, em comunicado.

A empresa que gere o serviço rodoviário entre os distritos de Lisboa e Setúbal revela que esta nova ferramenta já está disponível através da página da Carris Metropolitana, oferecendo ao passageiro a possibilidade de rastrear a localização dos veículos e obter o tempo de espera previsto para o próximo autocarro.

“Os utilizadores terão a oportunidade de monitorizar com precisão e eficácia as circulações das linhas que servem a paragem selecionada, contribuindo para a otimização do sistema”, refere.

A ferramenta “está numa fase de testes para garantir a máxima precisão dos dados”, pelo que é disponibilizada agora para consulta dos passageiros uma versão beta.