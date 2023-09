Quatro atletas representam Portugal no Mundial de breaking em Lovaina

Quatro atletas irão representar a seleção portuguesa de breaking, uma vertente desportiva do breakdance, em Lovania, na Bélgica, para o mundial desta modalidade olímpica, a decorrer sábado e domingo.

A seleção é composta pela A ‘b girl’ Vanessa Marina (“Vanessa”) e pelo ‘b boy’ Diogo Oliveira, nomes mais credenciados da lista, e também por Alexander Ponevezhskiy (“Bruce Almighty”) e Catarina Ferreira (“Cat”).

Nesta competição o que está em jogo é o apuramento para a série de qualificação olímpica, aberta aos seis primeiros classificados de cada género que não estejam apurados para Paris2024.

A ‘b-girl’ Vanessa Marina venceu o bronze no europeu de 2022 e no campeonato do mundo alcançou o 18º lugar no ranking mundial. Nessa mesma temporada, conseguiu chegar aos quartos de final dos Jogos Europeus de Cracóvia2023 e foi ainda a terceira no Word Battle, que decorreu no porto o mês passado.

Já, Diogo Oliveira, sagrou-se campeão nacional em 2022.

No sábado disputam-se as eliminatórias até chegar aos 32 melhores de cada género e no domingo arranca o top 16, e as medalhas serão disputadas ao final da tarde com eliminação direta até aos quartos de final, quando a competição assume um esquema de três rondas.