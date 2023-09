Governo aprova 200 milhões para a Justiça

O Governo aprovou um plano de investimento de 200 milhões para as infraestruturas da Justiça entre 2023 e 2027, o que, no entender da ministra, representa «uma verdadeira reforma estrutural». De acordo com Catarina Sarmento e Castro, a verba vai ser destinada ao edificado e equipamento dos tribunais de todas as comarcas, dos estabelecimentos prisionais, da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. A maior parcela de investimento será na construção e renovação de tribunais, setor para o qual estão reservados 106,8 milhões, sublinhando os novos palácios de justiça para Leiria, Coimbra e Aveiro, mas também o novo Tribunal Central Administrativo do Centro, cujo edifício já está identificado em Castelo Branco, prevendo-se a assinatura do respetivo protocolo com a autarquia «nas próximas semanas».