Rábula de Ricardo Araújo Pereira com Marcelo dá queixa no MP

O Ministério Público recebeu uma queixa-crime de particulares contra Ricardo Araújo Pereira e a SIC pela rábula com o Presidente Marcelo emitida no passado domingo no programa Isto é gozar com quem trabalha, protagonizado pelo humorista, apurou o Nascer do SOL. Logo no primeiro bloco, o Presidente da República é visado a partir de um comentário feito durante a viagem ao Canadá a propósito do decote de uma jovem com quem se cruzou. Na denúncia ao MP – a que o Nascer do SOL teve acesso –, os denunciantes consideram que está em causa a prática dos ‘Crimes de ofensa à honra do Presidente da República’ e ‘Ultraje de símbolos nacionais e regionais’. «Tudo com recurso a imitação de voz e postura, uso de imagens reais do visado, fotomontagens, manipulação de retratos e imagens verídicas, sobreposição de adereços impróprios e obscenos, colagem a imagens autênticas de militares das forças armadas em desfile e continência (...) num contexto de cerimónia nacional, símbolos e insígnias nacionais», lê-se na queixa. No programa, o humorista utiliza expressões como «Duas gajas, a mais nova é melhor que a outra, «Senta-te aqui ao protocolo do papá», «Marcelo Rebarbado de Sousa», entre outras, e refere-se ao PR como «É o ‘magistarado’ da nação». O autor da denúncia considera-se «chocado» com a rábula e lamenta a ausência de debate público sobre os exageros do humorista.