CDS-PP acusa governo de “vender ilusões”

O partido liderado por Nuno Melo, acusou o governo de “vender ilusões” aos portugueses, defendendo que o executivo socialista está a fazer uso “das moratórias para fingir que estão a lidar com os problemas”.

Numa nota enviada às redações esta quinta-feira, o CDS-PP defende que “a moratória de juros hoje anunciada visa apenas criar uma ilusão aos portugueses” no que toca ao desconto de 30% na taxa de juro anunciado hoje pelo governo de António Costa.

Na visão dos centristas “Não há qualquer desconto ou qualquer diminuição – os juros serão pagos daqui a dois anos – e o atraso no seu pagamento serve apenas para adiar um problema” lê-se na nota.

O CDS afirma ainda que se “o governo aceitasse a proposta do CDS-PP de abater no IRS os juros no crédito à habitação, de forma a aliviar os custos crescentes que as famílias portuguesas estão a enfrentar com a compra de habitação”.

“Os portugueses precisam que sejam tomadas medidas que resolvam as suas dificuldades e não de meros paliativos que servem apenas para iludir e adiar os problemas. A medida proposta pelo CDS-PP é uma resposta efetiva e duradoura de apoio aos portugueses que pagam hoje prestações cada vez mais elevadas no crédito à habitação” conclui Nuno Melo.

A redução de 30% das prestações do crédito à habitação foi anunciada hoje no final do conselho de ministros pelo Ministros das Finanças, Fernando Medina. Foi aprovado também o reforço à bonificação dos juros e o prolongamento da suspensão da comissão de reembolso antecipado.

Estas medidas, segundo Fernando Medina, servem para “aliviar os encargos que as pessoas pagam hoje, mas de forma totalmente responsável”.