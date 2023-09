Navio com 3 mil toneladas de trigo ucraniano chegou ao porto de Istambul

O primeiro navio de trigo a deixar um porto ucraniano desde o fim do acordo de cereais no Mar Negro chegou a Istambul.

O graneleiro de 76 metros de comprimento com a bandeira de Palau, que transporta três mil toneladas de trigo com destino a Israel, batizado "Resilient Africa", chegou ao Bósforo pouco antes das 12h locais.

Foi a primeira vez desde o fim do acordo, a 17 de julho, após a retirada da Rússia do entendimento internacional, que um navio entrou num porto ucraniano.

Foi também a primeira vez que um navio conseguiu voltar a atravessar com sucesso a frota russa do mar Negro, que tenta bloquear o tráfego marítimo na região desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro do ano passado.

O Resilient Africa deixou o porto de Chornomorsk na terça-feira, anunciou o ministro ucraniano das Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov.

Em julho, Moscovo abandonou o acordo assinado em julho de 2022 em Istambul que permitia a exportação segura para o Mar Negro de produtos agrícolas ucranianos.

Estes alimentos são essenciais para a economia do país e para a segurança alimentar global.

Em resposta, a Ucrânia procura estabelecer corredores marítimos ao longo das costas dos países aliados do Bósforo.

Com esta ação, a Ucrânia vai desafiando as ameaças russas de afundar navios que entram e saem dos portos ucranianos.