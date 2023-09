Bolsonaro discutiu golpe de Estado com chefes das Forças Armadas, diz ex-assessor

Jair Bolsonaro esteve reunido com os chefes das Forças Armadas do Brasil para debater a possibilidade de um golpe, caso perdesse as eleições presidenciais, o que acabou por acontecer.

A informação foi revelada, esta quinta-feira, por Mauro Cid, amigo e ex-assessor principal do ex-Presidente brasileiro, que confirmou a suspeita à Polícia Federal.

A mesma fonte adiantou que esteve presente em várias reuniões e que o então comandante da Marinha, almirante Garnier Santos, disse a Bolsonaro que os seus homens estariam prontos para avançar com um golpe de Estado.

Recorde-se que Mauro Cid foi detido em maio deste ano na sequência uma operação de alegada manipulação de cartões de vacinação. O objetivo era contornar as restrições de circulação impostas pela pandemia da covid-19.