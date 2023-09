Eurostat: Portugueses trabalham mais duas horas do que a média da União Europeia

A semana de trabalho das pessoas entre os 20 e os 64 anos na UE foi em média 37,5 horas, em 2022, segundo dados do Eurostat.

Em Portugal, a média é de 39,9 horas, ou seja, mais duas horas do que a média europeia, o que faz com o país seja o sexto da UE com a semana mais longa de trabalho.

Atrás de Portugal, com semanas ainda mais longas de trabalho, está a Sérvia (43,3 horas), a Grécia (41,0 horas), a Polónia (40,4), e a Roménia e a Bulgária (40,2 ambas).

Do outro lado, com semana mais curtas de trabalho, estão os Países Baixos (33,2 horas), a Alemanha (35,3) e a Dinamarca (35,4).

Veja aqui o mapa interativo