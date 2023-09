Hackers invadem conta de Donald Trump Jr para anunciar a morte do ex-Presidente

O filho mais velho de Donald Trump, Donald Trump Jr., foi alvo de um ataque informático, com hackers a invadirem a sua conta da rede social X (antigo Twitter) para anunciar, falsamente, que o ex-Presidente tinha morrido.

Para além desta informação falsa, os hackers também utilizaram a conta de Trump Jr. para dizer que este seria candidato à Casa Branca em 2024, uma informação igualmente falsa.

Estes tweets foram eliminados poucos minutos depois, apesar de já terem lidos por diversos seguidores de Trump Jr..

Um porta-voz do ex-Presidente garantiu que a conta do filho mais velho de Trump tinha sido atacada por hackers, acrescentando ainda que o antigo apresentador do The Apprentice se encontrava de boa saúde.