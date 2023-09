Congressistas mexicanas envolvem-se em confrontos verbais e físicos

Várias congressistas mexicanas envolveram-se, na quarta-feira, em confrontos verbais e físicos, durante o debate do pacote económico para 2024, que inclui os gastos públicos do Governo.

Os confrontos ocorreram depois de o ministro das Finanças e Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ter apresentado na câmara baixa do congresso as diretrizes orçamentais para 2024.

O descontrolo teve início quando os deputados da oposição levantaram faixas para desqualificar o desempenho da política económica do atual Governo mexicano, liderado pelo Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Esta ação provocou uma reação de deputadas do Movimento de Regeneração Nacional, que exibiram máscaras de antigos presidentes mexicanos.

Os representantes da oposição e do partido no poder reagiram e aproximarem-se para tentarem retirar as faixas e tapar as máscaras.

Durante esta aproximação, a deputada transgénero María Clemente, insultou as deputadas da oposição, chamando-as de “cadelas”.

"Amarren a sus perras": Confronta María Clemente con diputadas del PRI en medio de discusiones por el Paquete Económico 2024. pic.twitter.com/IzIJ6kbTi8 — Publimetro México 🌐 📰🏟️🔭🧪🎨💸 (@PublimetroMX) September 20, 2023

Após estes momentos de tensão, Clemente defendeu que os insultos não eram dirigidos às deputadas, argumentando que as legisladoras do conservador Partido de Ação Nacional (PAN) “enfiaram a carapuça”.

Contudo, a deputada defendeu que se considera “uma cadela” do presidente e enfatizou: “Estou aqui para defender a quarta transformação”, o movimento do Presidente.