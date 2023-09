D. Américo Aguiar nomeado bispo de Setúbal

D. Américo Aguiar, de 49 anos, e que será elevado a cardeal no próximo dia 30 de setembro, foi esta quinta-feira nomeado bispo de Setúbal pelo Papa Francisco, sendo o quarto titular daquela diocese, criada em 1975, e que teve em Manuel Martins o primeiro prelado.

Numa nota divulgada pela Conferência Episcopal Portuguesa, lê-se que “o Papa Francisco nomeou hoje D. Américo Manuel Alves Aguiar como Bispo de Setúbal. Nesta ocasião, em nome da Conferência Episcopal Portuguesa saúdo D. Américo Aguiar e desejo que, à luz do caminho sinodal que a Igreja está a viver, o Espírito do Senhor acompanhe e torne fecundo o seu ministério junto do Povo de Deus, na península de Setúbal”.

D. Américo Aguiar, em declarações aos jornalistas afirmou que “Estou contente, estou feliz, estou animado” e agradeceu a missão que lhe foi concedida pelo Santo Padre, apontando que a nomeação o fez “viajar no tempo” quando percebeu as semelhanças que tinha com D. Manuel Martins, primeiro bispo de Setúbal.

“Nem todos os portugueses têm de ir para fora do país para concretizar a sua vocação, não é? Portanto, estou muito feliz por poder corresponder e sinto verdadeiramente a mão de Deus nesta nomeação do Papa Francisco. É a minha cara” completou D. Américo Aguiar numa entrevista conjunta à agência Lusa e à agência Ecclesia.

O bispo toma posse dia 26 de outubro, data em que se marcam os 48 anos da entrada solene de D. Manuel Martins.



De notar que Setúbal estava sem bispo desde janeiro de 2022.