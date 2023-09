Nagorno-Karabakh. Azerbaijão e separatistas da Arménia começaram negociações

Os separatistas da Arménia de Nagorno-Karabakh anunciaram que aceitavam depor as armas e negociar com o Azerbaijão.

Representantes do Azerbaijão e dos separatistas arménios de Nagorno-Karabakh começaram as conversações, esta quinta-feira, um dia depois da ofensiva militar de 24 horas de Baku para recuperar o controlo do território separatista.

A agência de notícias Azertac informou que nas conversações que participam três representantes do Azerbaijão, dois dos arménios de Nagorno-Karabakh e um elemento do contingente russo estacionado no território desde 2020.

Os separatistas disseram que esta ofensiva fez 200 vítimas mortais e mais de 400 feridos.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que dois soldados russos foram mortos na quarta-feira, quando a viatura em que seguiam foi atingido por fogo.

O cessar-fogo foi mediado pela força de manutenção da paz que a Rússia tem em Nagorno-Karabakh desde a guerra de 2020, na altura em que o Azerbaijão recuperou parte do território que tinha perdido anteriormente para os separatistas arménios.