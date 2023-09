Turista paga 200 euros para devolver lagosta de restaurante ao mar

Uma turista suiça, de férias na Sardenha, em Itália, foi ao restaurante “Gente di Mare” e comprou uma lagosta de 200 euros. Uma atitude aparentemente normal, até que a mulher pede o animal vivo e devolve-o ao mar, avança o jornal britânico “The Telegraph”.

Antonio Fasolino, proprietário do restaurante, contou ao jornal que assim que a turista entrou no restaurante "ficou imediatamente impressionada" com o aquário.

“Perguntou-me se podia libertar a lagosta e lançá-la ao mar. Ao princípio pensei que estava a brincar mas depois vi que era a sério. Respondi-lhe: ‘Para mim, não há problema'”, acrescentou.

O vídeo da mulher a devolver a lagosta ao mar tornou-se viral nas redes sociais, a mesma aparece a conversar com o animal e aparentava estar comovida.

Swiss tourist pays $210 for lobster at up-market restaurant in Sardinia, strokes it and then sets it free pic.twitter.com/lN6RTBBcE3