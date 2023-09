Idoso morre atropelado em Fornos de Algodres

Morreu, esta quarta-feira, um homem de 80 anos, vítima de um atropelamento, na Guarda.

Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, disse que o alerta foi dado pelas 12h03.

Estiveram no local meios dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, da GNR e do INEM, com a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).