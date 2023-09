MP acusa homem que baleou duas pessoas no Porto

Um homem foi acusado pelo Ministério Público (MP) pela prática de dois crimes de homicídio na forma tentada e um outro de crime de detenção de arma proibida, que terão sido praticados em março deste ano, no Porto.

“Por despacho de 10.09.2023, o Ministério Público no Diap do Porto (1ª secção), acusou um arguido pela prática de dois crimes de homicídio na forma tentada (um com dolo direto e outro com dolo eventual) e, ainda pela prática de crime de detenção de arma proibida”, pode ler-se num comunicado, divulgado esta quarta-feira, pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

Na madrugada deste ano, em março, num estabelecimento de diversão noturna da cidade do Porto, após uma disputa com clientes, o arguido “muniu-se de uma arma de fogo transformada e, indo na direção do estabelecimento, efetuou um primeiro disparo contra a porta, pretendendo e conseguindo atingir (de raspão na zona do pescoço) um dos ofendidos que se encontrava por detrás da porta”, diz ainda a nota.

Já no interior do mesmo espaço, o homem “efetuou um segundo disparo, na direção de outro ofendido, atingindo-o num membro inferior”.

O arguido encontra-se sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação.