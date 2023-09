Capitão Fausto, Samuel Úria e Benjamim são cabeças de cartaz do 2.º Festival Cuca Monga

Samuel Úria, Benjamim, Femme Falafel e Capitão Fausto a interpretar na íntegra o disco "Capitão Fausto têm os dias contados" são alguns dos destaques do 2.º Festival Cuca Monga, que vai acontecer no dia 4 de outubro em vários espaços do Bairro de Alvalade, em Lisboa.

Na segunda edição do festival promovido pela editora Cuca Monga, este certame "assume um novo formato, nunca esquecendo as origens, a freguesia de Alvalade", refere a organização em comunicado.

Apesar da primeira edição ter acontecido em outubro do ano passado na Vila Afifense, localizada entre a rua Gama Barros e o chamado "Bairro das Estacas", este ano terá lugar em espaços localizados nas ruas do Centro Cultural e Acácio de Paiva, "com o objetivo de celebrar a rua onde a editora nasceu".

O cartaz conta com artistas e bandas como Capitão Fausto, Samuel Úria, Benjamim, Tomás Wallenstein, Femme Falafel, A Sul & Francisco Fontes, Salto, Hércules, Jasmim, Miguel Marôco, Rebeca Csalog, Gorjão, Cuca ao Piano, DJ Doce da Casa, DJs Ganso e DJ Fulano.

Os bilhetes já estão à venda e têm um custo de 30 euros.