Parlamento vai debater Orçamento do Estado na generalidade em 30 e 31 de outubro

O parlamento vai debater na generalidade a proposta de Orçamento do Estado nos dias 30 e 31 de outubro.

A conferência de líderes agendou, esta quarta-feira, para o dia 13 a discussão sobre o prolongamento do IVA zero.

Este anúncio foi feito pela porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.

Além deste debate, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, afirmou aos jornalistas que, de acordo com um calendário indicativo e ainda por aprovar, a discussão orçamental deve começar no dia 26 de outubro, com a audição em comissão do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Segundo este calendário provisório, a votação final global do Orçamento do Estado deverá ocorrer em 29 de novembro, referiu o deputado.