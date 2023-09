Putin vai estar na China em outubro

Vladimir Putin irá visitar a China no próximo mês. O convite foi feito pelo seu homólogo chinês e será a primeira vez que o Presidente da Rússia visita o país desde o início da invasão.

De acordo com a televisão estatal russa, Putin está “encantado” com o convite de Xi Jinping, ainda que não tenha sido revelado o dia do encontro.

O Kremlin já tinha anunciado a “intenção” de o Presidente russo se deslocar à China para participar no Fórum “Belt and Road”, que reúne líderes internacionais.

Recorde-se que a China está a tentar ser um país neutro sobre a guerra na Ucrânia.