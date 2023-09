Corpo de homem encontrado a flutuar em porto de pesca do Funchal

O corpo de um homem de 47 anos foi encontrado esta quarta-feira, a flutuar ao largo do porto de pesca do Caniçal, no Funchal, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Ainda não são conhecidas as causas da morte.

A AMN refere que o alerta foi recebido às 10h30, e foram acionados para o local elementos do Grupo de Mergulho Forense do Comando local da Polícia Marítima do Funchal, que "recolheram e transportaram o corpo do porto de pesca do Caniçal para a Marina da Quinta do Lorde".

Após a conclusão das perícias forenses, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal e Forense do Funchal.