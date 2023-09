Os novos "Monólogos da Vagina" estreiam-se hoje no Taguspark

Os ‘Monólogos da Vagina’, com encenação de Paulo Sousa Costa, surge agora renovado, desde o elenco aos textos, e têm estreia marcada no Auditório do Taguspark, esta quarta-feira.

A Yellow Star Company volta a cena com esta comédia, que trata histórias reais do universo feminino, como sexo, amor, violação, vagina, entre outros.

No entanto, o tema mais presente na peça é a vagina como ferramenta de capacitação feminina e a personificação máxima da individualidade.

O elenco é constituído por Joana Amaral Dias, Maria Sampaio e Sofia Baessa.

O espetáculo tem a duração e 120 minutos, é para maiores de 16 anos e os bilhetes podem ser comprados online em www.bol.pt