MP quer condenação de Mamadou Ba por difamação de Mário Machado

"Sabemos que o arguido é uma pessoa letrada. O arguido pondera, estrutura [aquilo que escreve], esta não é uma publicação numa rede social que é escrita no calor do momento”, referiu a procuradora.

“Aqui, em sede de julgamento, estivemos a discutir as provas dos factos. Os factos resumem-se a uma frase que foi publicada no Facebook“, acrescentou.

Recorde-se que Mamadou Ba escreveu no Facebook que Mário Machado, foi “uma das figuras principais do assassinato de Alcindo Monteiro”, o jovem cabo-verdiano que morreu no Bairro Alto, em Lisboa, no dia 10 de junho de 1995.

Alcindo Monteiro, o jovem em causa, foi espancado e acabou por morrer. Na sequência, um grupo de 11 pessoas foi julgado pela morte, mas Mário Machado não estava no banco dos réus.

No entanto, o antigo membro dos hammerskins foi condenado a dois anos e meio de prisão por ofensas à integridade física, depois de ter agredido uma pessoa, também no Bairro Alto.