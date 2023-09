Vacina da gripe administrada nos lares terá dose mais elevada

A vacina da gripe que será administrada nos lares terá uma dose mais elevada para uma maior proteção e a da covid-19 está adaptada às novas variantes em circulação, revelou o Diretor-geral de Saúde.

André Peralta Santos, que esta quarta-feira está a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Saúde, a pedido do PS, sobre o ponto de situação do processo de vacinação sazonal 2023/2024, falou da estratégia de proximidade para facilitar o acesso à vacinação, com a participação das farmácias comunitárias.

Sublinhou que a coadministração das vacinas contra a covid-19 e a gripe nas farmácias este ano permite “transferir alguma carga da vacinação dos cuidados de saúde primários para as farmácias”.

Segundo a norma da Direção-Geral da Saúde, a campanha de vacinação contra a covid-19 e a gripe, que arranca no dia 29 de setembro, abrange maiores de 60 anos, que pela primeira vez serão este ano vacinados nas farmácias, residentes em lares, profissionais de saúde, trabalhadores dos lares e doentes crónicos.

André Peralta Santos sublinhou que a campanha para reforçar a comunicação à população será lançada nas próximas semanas para promover a vacinação e informar os cidadãos elegíveis para vacinação sobre como fazer o processo de vacinação em farmácias.

Acrescentou ainda que esta experiência permitiu igualmente ter sistemas de informação preparados para a comunicação das vacinas administradas em farmácias e para que possam “migrar para o sistema central de informação sobre as vacinas” para se poder “acompanhar o processo em tempo real”.