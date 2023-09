"João Maravilha" faz exibição de luxo na Liga dos Campeões

O Barcelona goleou o Antuérpia por 5-0, na noite de terça-feira, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e João Félix esteve em destaque.

O português marcou dois golos e fez uma assistência, mostrando que está em grande forma e adaptar-se à nova equipa.

“Estamos felizes com a vitória e eu estou a divertir-me muito. Os meus companheiros ajudam-me. Estou no Barcelona para ajudar e dar alegrias aos adeptos. O mais difícil agora será manter este nível”, disse o avançado no final do jogo.

A exibição de Félix causou várias reações positivas em todo o mundo e Deco, diretor desportivo do Barcelona, não foi exceção.

“O João está feliz. Fez um grande jogo, tal como a equipa em geral. Ele merece este momento que está a viver”, mas deixou um aviso, ”é importante começar bem, mas temos de manter os pés no chão”.

Xavi Hernández, ficou satisfeito com o desempenho da equipa e a atuação de João Félix

“Não é preciso dizer nada ao Gundogan, é maravilhoso vê-lo jogar. O Cancelo também. E o João… está a compreender perfeitamente o seu papel na equipa. Estão a divertir-se e isso é o mais importante para o grupo”, disse o treinador.

A imprensa espanhola, que outrora “massacrou” o português, parece estar rendida e deu destaque à exibição do português.

Os elogios em Barcelona foram desde, “João Maravilha” a “Mago Félix”. Já em Madrid, o destaque foi menor, mas ainda assim falaram de um Félix “desamarrado”.

Recorde-se que João Félix já não marcava na “Champions” desde fevereiro de 2022.