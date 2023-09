Bulgária vai restringir importação de sementes de girassol da Ucrânia

A Bulgária anunciou que vai limitar a importação de sementes de girassol da Ucrânia.

Esta decisão foi tomada de forma a acalmar o descontentamento dos agricultores, após a decisão do executivo búlgaro de não estender o veto às importações agrícolas ucranianas.

"Terei uma conversa telefónica com o primeiro-ministro ucraniano [Denys Shmygal] para lhe explicar que hoje discutimos com os manifestantes que haverá uma quota para a Bulgária", afirmou o primeiro-ministro búlgaro, Nikolai Denkov.

"Num futuro próximo não permitiremos a importação de girassóis da Ucrânia", revelou o chefe do Governo numa conferência de imprensa em Sófia.

A afirmação do primeiro-ministro aconteceu depois de negociações durante várias horas com representantes dos manifestantes, juntamente com os ministros da Agricultura e das Finanças da Bulgária.

Denkov disse que a Bulgária pedirá à Comissão Europeia para mudar o montante da compensação financeira aos agricultores afetados pela guerra na Ucrânia, enquanto o Governo aprovará na quarta-feira os auxílios estatais aos agricultores.

Centenas de produtores de cereais com 600 tratores reuniram-se, esta terça-feira, à entrada de Sófia, para exigir ao Governo búlgaro a prorrogação da proibição de importação de cereais da Ucrânia.

Os agricultores estão prontos para bloquear o centro de Sófia com os seus tratores, em resposta à recente decisão do Parlamento de acabar com as restrições às importações de trigo, milho, sementes de girassol ou outras matérias-primas da Ucrânia.