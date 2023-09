Reprovada moção de censura do Chega com abstenção do PSD e IL a favor

A moção de censura do Chega ao Governo foi chumbada no parlamento com votos contra de PS, PCP, BE, PAN e Livre, abstenção do PSD, e votos a favor da IL e do partido proponente.

Esta foi a segunda moção do Chega ao XXIII Governo Constitucional e a terceira ao Governo liderado por António Costa.

O debate da moção de censura, com o título “Por um país decente e justo, pelo fim do pior Governo de sempre”, terminou com um ‘chumbo’.

Este desfecho impedirá o Chega recorrer novamente a este instrumento parlamentar até ao final da atual sessão legislativa, que se estende até setembro de 2024.

Os resultados foram anunciados pelo presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva, que revelou os votos contra de 131 deputados, 62 abstenções e 17 votos a favor.

“A moção de censura foi assim rejeitada”, afirmou num anúncio recebido com um aplauso de pé por parte da bancada do PS.

A anterior moção de censura do Chega tinha sido rejeitada com uma votação semelhante, apenas com um voto diferente por parte da bancada da IL, que se absteve.