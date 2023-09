Governo vai analisar estudo sobre raspadinha

O Governo irá avaliar o estudo sobre o vício do jogo da ‘raspadinha’, de forma a tomar medidas para contrariar o vício.

“Precisamos de ter a avaliação do estudo para, em função disso, implementar as medidas. Mas, reitero, é importantíssimo ter o estudo para agirmos”, disse a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, que fala no final de uma reunião em Lisboa entre o Governo e a CIP – Confederação Empresarial de Portugal.

Foi divulgado, esta terça-feira, um estudo nacional, intitulado ‘Quem paga a raspadinha?’, realizado pela Universidade do Minho para o Conselho Económico e Social (CES).

O estudo concluiu que a ‘raspadinha’ é um “vício” que atinge cerca de 100 mil adultos em Portugal, dos quais cerca de 30 mil apresentam perturbação de jogo patológico.

São as mulheres, as pessoas com baixos rendimentos e com escolaridade baixa quem mais jogo, de acordo com o mesmo estudo.