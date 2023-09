Ex-presidente de junta vai ser julgado por pagar multa com recursos da autarquia

O antigo autarca, de acordo com o Ministério Público (MP), foi apanhado a conduzir a 86 quilómetros por hora, quando o máximo permitido no local era 50 quilómetros por hora, quando se deslocava numa viatura sua, no dia 25 de agosto em 2016.