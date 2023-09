Alterações climáticas são "apenas o começo", alerta Guterres

O sobreaquecimento do planeta é a “ameaça mais imediata ao futuro” do ser humano. Quem o diz é o secretário-geral da ONU, António Guterres.

“Em todo o mundo, assistimos não só à aceleração das temperaturas, mas também à aceleração do aumento do nível do mar, ao recuo dos glaciares, à propagação de doenças mortais, à extinção de espécies e a cidades sob ameaça. E isto é apenas o começo”, disse o responsável, durante o seu discurso de abertura do Debate da 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

Para que o cenário mude, é preciso que haja “determinação” para lutar contra as alterações climáticas, disse ainda Guterres, acrescentando que o que foi feito até agora está “aquém” do esperado.

“Acabamos de sobreviver aos dias mais quentes, aos meses mais quentes e ao verão mais quente de que há registo. Por trás de cada recorde quebrado estão economias quebradas, vidas quebradas e nações inteiras à beira do colapso. Todos os continentes, todas as regiões e todos os países estão a sentir o calor. Mas não tenho a certeza se todos os líderes estão a sentir esse calor”, continuou.