Escapadinha à moda do Porto: o que tem mesmo de conhecer na Invicta

Calcorrear as suas ruas estreitas e coloridas é uma das formas de conhecer toda a magia da Invicta que, a cada esquina, não para de surpreender.

A histórica zona da Baixa contrasta com o seu espírito cosmopolita. É aqui, mais pecisamente na Rua de Santa Catarina, que encontra o famoso e já centenário Majestic Café, as melhores lojas nacionais e internacionais para fazer compras e uma das joias da cidade, a Capela das Almas, revestida com cerca de 16.000 azulejos que mostram passos da vida de São Francisco de Assis e de Santa Catarina.

Muito próximo, o tradicional Mercado do Bolhão, outro símbolo portuense, é o local ideal para adquirir produtos alimentares, sobretudo frescos. Sítios emblemáticos são igualmente a Avenida dos Aliados, encimada pelo bonito edifício da Câmara Municipal e ladeada por vários edifícios de fachada art nouveau e art deco, e a estação ferroviária de São Bento, cujo interior ostenta uma coleção de mais de 20.000 peças de azulejos que representam cenas da história de Portugal.

A não perder, também, uma viagem maravilhosa ao mundo dos livros na Lello, eleita por diversas vezes “A mais bonita livraria do mundo”, e um olhar panorâmico sobre parte da cidade, subindo os mais de 200 degraus que levam ao topo da Torre dos Clérigos. Mas não guarde a câmara fotográfica porque há mais miradouros que oferecem vistas de cortar a respiração, de que são exemplo, entre outros, o da Vitória, o do Palácio de Cristal ou o do Jardim do Passeio das Virtudes, de onde se observa o rio Douro até à barra da foz e um magnífico pôr do sol.

O trajeto da Ribeira à Batalha pelo Funicular dos Guindais é constituído por uma subida íngreme que termina junto à Muralha Fernandina (antigos limites da cidade), com o rio, a ponte D. Luís e Vila Nova de Gaia como pano de fundo.

Cidade que transpira cultura…

Se os locais históricos do Porto impressionam, a verdade é que convivem lado a lado com a faceta vanguardista e cool da cidade, sinal de que esta nunca parou no tempo. A Fundação de Serralves, um dos maiores projetos culturais multidisciplinares de Portugal, e a sala de concertos Casa da Música são dois ex-libris contemporâneos portuenses, com a arte a pulsar igualmente na zona da Rua de Miguel Bombarda. Se gosta de ambientes ecléticos e menos tradicionais, de bares e de discotecas, então a Rua da Galeria de Paris é ponto de paragem obrigatória. Outro programa de diversão consiste em começar, ao final da tarde, por um momento de descontração numa das várias esplanadas das caves do afamado vinho do Porto a degustar, à beira-Douro, do lado de Gaia, um cálice de tinto, branco ou rosé. Aproveite a ida à outra margem para uma volta de Teleférico, uma travessia de cinco minutos que permite ver aquela área sob uma nova perspetiva. Segue-se o Cais da Ribeira, sempre com muita movida e onde não faltam cafés e restaurantes típicos e algumas bancadas de venda ambulante para quem queira adquirir uma recordação.

A partir deste cais é possível fazer passeios turísticos num tradicional barco rabelo, outrora usado para transportar as barricas de vinho do Porto.

… e que conquista também pela boca

Decerto já ouviu falar da “Francesinha”, das “Tripas à Moda do Porto” ou do “Bacalhau à Gomes de Sá”. Pois é, são todos pratos típicos portuenses que não pode deixar de experimentar. No entanto, a maioria das ementas que se encontram nos restaurantes inspiram-se na riqueza gastronómica de toda a região Norte e fazem crescer água na boca. Não se vá embora sem provar a broa de Avintes, um prato de Rojões ou de Sarrabulho, uma boa Feijoada à Transmontana e, claro, uma tijela de Caldo Verde, sopa à base de couve-galega que, apesar de conhecida em todo o país, nasceu no Minho.

São muitas as razões para escolher o Porto como destino da sua próxima escapadinha ou miniférias. Ainda assim, acrescente mais esta: de acordo com os leitores da famosa revista britânica Condé Nast Traveller, a Invicta é uma das 10 cidades “mais amigáveis da Europa”.

