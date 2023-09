Guterres diz que guerra na Ucrânia "criou mundo de insegurança para todos"

António Guterres, afirmou esta terça-feira, que o conflito na Ucrânia é "prova" de uma violação da Carta das Nações Unidas e que criou "um mundo de insegurança para todos".

O secretário-geral da ONU, no seu discurso de abertura do debate geral da 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, voltou a dar destaque à guerra lançada pela Rússia na Ucrânia no momento em que sublinhava a importância do compromisso de paz presente na Carta das Nações Unidas.

"Em vez de se acabar com o flagelo da guerra, estamos a assistir a uma onda de conflitos, golpes de Estado e caos. Se todos os países cumprissem as suas obrigações nos termos da Carta, o direito à paz estaria garantido", sublinhou Guterres.