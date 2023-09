Schmidt avisa: "Trubin é o número um agora"

Roger Schmidt, esta terça-feira, fez a antevisão da receção ao Salzburgo para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O técnico das águias acabou com as dúvidas quanto a quem será o dono da baliza das águias neste duelo.

“Já expliquei que as minhas decisões quanto aos guarda-redes, ao mudar para o Samu e dar-lhe três jogos para se mostrar – porque acreditamos nele – e ao dar ao Trubin tempo para se acostumar ao Benfica. A abordagem foi clara, o Trubin fez um bom jogo no sábado, não teve muito para fazer, mas isso é o normal para um guarda-redes do Benfica. Vai jogar amanhã [quarta-feira], é o numero um agora e confiamos nele. Está preparado”, sublinhou Schmidt.

Trubin fez a sua estreia no Campeonato no último jogo, com o Vizela e parece ter convencido o treinador, que até então tinha apostado em Samuel Soares.

Recorde-se que o Benfica faz parte do Grupo D, com o Real Sociedad, Inter Milão e Salzburgo.