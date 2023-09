Homem francês resgatado durante regata da Ocean Globe Race

Um homem de nacionalidade francesa foi, na segunda-feira, resgatado no âmbito de uma operação de busca, com ferimentos numa perna. A vítima, de 58 anos, estaria a bordo do veleiro ‘Triana’ e a participar na regata Ocean Globe Race.

O veleiro estaria a cerca de 448 quilómetros a nordeste da ilha de Porto Santo, tendo o alerta sido dado pelas 9h00, a reportar a presença de um tripulante com um golpe profundo na perna, com abundante perda de sangue, diz o comunicado.

Foi acionada uma aeronave EH-101 e uma aeronave P3-C da Força Aérea Portuguesa, responsável por depois transportar a vítima até ao Aeroporto do Funchal, onde chegaram pelas 18h45. O velejador foi transportado por ambulância para unidade hospitalar, no Funchal.

O pedido de resgate foi efetuado pela organização do evento e coordenado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa.

O evento começou este mês, no Reino unido, e só deverá acabar no próximo ano, em abril de 2024.