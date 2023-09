Fiscalização de segurança rodoviária regista mais de 11 mil infrações numa semana

A campanha de segurança rodoviária “Cinto-me Vivo” registou mais de 11 mil infrações, numa semana, das quais 714 relacionadas com a utilização do cinto de segurança, do capacete e de cadeirinha para crianças.

Segundo o balanço divulgado esta terça-feira pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), responsável pela operação em conjunto com a PSP e a GNR, foram fiscalizados presencialmente, entre os dias 12 e 18 de setembro, 47.043 veículos, com as forças de segurança a detetarem 11.171 infrações.

A maioria dos veículos, 32.239, foram fiscalizados pela GNR que contabilizou também o maior número de infrações, 6.678, sendo que 588 estavam ligadas aos dispositivos de segurança, cuja utilização correta foi o grande foco da operação.

Relativamente à PSP controlou 14.804 viaturas e registou 4.493 infrações, das quais 126 relacionados com o cinto de segurança, capacetes ou cadeirinhas.

Durante a campanha ocorreram 2.437 acidentes, que resultaram em 10 mortos, 46 feridos graves e 764 feridos ligeiros. Face ao mesmo período de 2022, ocorreram menos 561 acidentes, menos 17 feridos graves e menos 218 feridos leves, mas assinalou-se mais uma vítima mortal.

As 10 vítimas mortais tinham entre 10 e 83 anos e a maioria, nove vítimas, era do sexo masculino.

Os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos do Lisboa (4), Porto (2), Leiria (2), Beja e Évora. Na origem das mortes estiveram seis despistes, três colisões e um atropelamento, que envolveram 10 veículos ligeiros, um veículo pesado de mercadorias, três motas, um ciclomotor (veículo de duas ou três rodas com cilindrada máxima de 50 cc) e uma trotineta.

Na campanha, integrada no Plano Nacional de Fiscalização 2023, foram também desenvolvidas cinco ações de sensibilização pela ANSR junto de 651 condutores e passageiros, nas localidades de Alenquer, Viana do Castelo, Celeirós, Santarém e Caldelas, alertando para a importância de uma utilização correta dos dispositivos de segurança durante a condução.