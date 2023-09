José Gomes de saída do comando técnico do GD chaves

José Gomes deixou, esta terça-feira, o comando técnico do Desportivo de Chaves, anunciou o clube transmontano da I Liga Portuguesa de futebol. A SAD do Grupo Desportivo de Chaves aponta que ambos chegaram a um acordo para a cessação do vínculo existente.

No comunicado divulgado através da rede social X o GD Chaves informa que “após a derrota frente ao Boavista, a administração da SAD e o treinador José Gomes reuniram e, por mútuo acordo, cessaram o vínculo existente entre ambas as partes”.

Já com cinco jornadas disputadas na I Liga, o clube transmontano é a única equipa ainda sem pontos somados, ocupando o último lugar da tabela classificativa.

Apesar desta série de desaires, a SAD transmontana não deixou de agradecer ao técnico por “todo o profissionalismo e entrega que sempre empregou ao serviço do [Desportivo de] Chaves”.

José Gomes, de 53 anos, já passou por diversos clubes, muitos deles que disputavam o principal escalão do futebol Português como o Rio Ave, Paços de Ferreira, União de Leiria entre outros.

O GD Chaves irá defrontar o 15º classificado, o Estrela da Amadora, com quarto pontos, no domingo às 15h30, num jogo a contar para a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.