Luís Farinha à frente do Instituto dos Oficiais de Polícia

Luís Farinha foi nomeado para o cargo de diretor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), que até aqui era dirigido por Bastos Leitão. “A proposta foi apresentada pelo diretor nacional da PSP, José Barros Correia, e vai agora seguir os trâmites processuais”, revelou o ministério da Administração Interna (MAI). Luís Farinha desempenhava as funções de oficial de Ligação do ministério junto da embaixada de Portugal em Paris, depois de ter exercido diversos cargos na PSP, tendo tido entre 2013 e 2020 as responsabilidades de diretor nacional.

Em termos internacionais e de cooperação integrou as comissões de inspeção no âmbito do Sistema de Informação Schengen e missões de observador policial em processos eleitorais e projetos de cooperação técnico-policial junto de países da CPLP.

Antigo professor do ISCSPI, Luís Farinha é autor de artigos no âmbito da cooperação policial no quadro da União Europeia (UE) e do furto de obras de arte e furto e tráfico de veículos. “O Ministro da Administração Interna identifica, como objetivos fundamentais para a futura direção do ISCPSI, o aprofundamento de parcerias com centros de investigação no domínio das Ciências Policiais e da Segurança Urbana, em particular no contexto das Nações Unidas, da UE e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)”, disse, no mesmo comunicado.

E lembra que “a progressiva inserção do instituto nas redes internacionais de conhecimento é decisiva, a par da ligação ao exercício prático da função” e defende que, desta forma, “será possível manter a adequação permanente do conhecimento à evolução – constante e rápida – das ameaças e riscos à segurança da sociedade”.

De acordo com o ministério, “a par dessa internacionalização e evolução para um centro de conhecimento de referência, a cooperação do ISCPSI com outras entidades no domínio do acompanhamento e monitorização das políticas públicas na área da segurança interna é outro dos objetivos da nova direção, designadamente na implementação da Estratégia Integrada de Segurança Urbana”.

Ao mesmo tempo, propõe agregar no ISCPSI a formação comum das forças de segurança em temas específicos – como a gestão e controlo de fronteiras e estrangeiros, por exemplo – e desenvolver a formação conjunta com e para as Forças de Segurança dos países lusófonos são outras metas a alcançar. “Desenvolver o processo que permita conceder o grau académico de doutor e implementar o Ensino Politécnico na PSP também são orientações a seguir pela nova direção do Instituto”, conclui.