Blinken e vice-presidente chinês devem encontrar-se esta segunda-feira

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o vice-Presidente chinês, Han Zheng, devem reunir-se, esta segunda-feira, à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas.

Esta reunião acontece na véspera do início da Assembleia-Geral anual das Nações Unidas, em Nova Iorque, e após o encontro em Malta, no sábado e domingo, entre o conselheiro de segurança nacional do Presidente Joe Biden, Jake Sullivan, e o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi.

"Os dois lados tiveram discussões francas, substantivas e construtivas", informou a Casa Branca através de um comunicado, publicado este fim de semana.

Um alto funcionário dos executivo dos Estados Unidos, que pediu anonimato, especificou que a reunião durou um total de doze horas durante dois dias, e lembrou que a último encontro deste tipo, e a este nível, remonta ao mês de maio passado.

Por essa altura, na primavera, Joe Biden previu um "degelo" nas relações entre os dois países, que se tinham deteriorado em fevereiro, na sequência do sobrevoo dos Estados Unidos por um balão chinês.

A China e os Estados Unidos estão "empenhados em consultas" em determinadas áreas, em particular sobre "desenvolvimentos na política e na segurança na Ásia-Pacífico".

Os Estados Unidos e a China renovaram diálogos recentemente com uma sucessão de visitas de altos funcionários americanos a Pequim, incluindo Antony Blinken.