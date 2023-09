Salvini e Le Pen podem unir-se para eleições europeias de 2024

O líder do partido italiano de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, e a sua colega ideológica Marine Le Pen, líder da Frente Nacional francesa, afirmaram estar disponíveis para uma união nas eleições europeias de 2024.

“Vocês em Itália e nós em França estamos unidos na mesma luta, a luta pela liberdade, pela pátria, sei o quanto vocês valorizam as vossas liberdades”, afirmou a política francesa na cidade francesa de Pontida, que acolhe anualmente o principal encontro da Liga de Salvini, atual ‘número dois’ do Governo de coligação de direita e extrema-direita.

Esta possível aliança serviu para encenar o seu apoio determinado a uma coligação entre formações de direita antes das eleições europeias de 2024.

A vontade existe apesar da relutância dos partidos populares europeus em alinhar com as formações mais extremistas.

Após o encontro, a própria Liga de Matteo Salvini garantiu que ambos os dirigentes ponderam organizar um “grande evento internacional” no final do ano, que reúna todos os seus aliados na Europa que consideram “alternativas à esquerda”, sendo este o sinal de partida para as eleições.

“O nosso destino é a vitória em Itália e na União Europeia. Estamos destinados a vencer”, disse o político italiano.