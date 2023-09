Dez distritos portugueses estão sob aviso amarelo

Dez distritos do norte e centro de Portugal estão, este domingo, sob aviso amarelo do IPMA.

Esta decisão foi tomada devido à previsão de chuva, mas também de vento e agitação marítima, que obrigou ao encerramento e condicionamento de algumas barras.

Os distritos de Aveiro, Coimbra, Leiria, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém estão sob aviso amarelo devido à previsão de “períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada”, até ao final do dia e início da noite, avançou o IPMA.

O mesmo alerta estende-se até à meia-noite de segunda-feira, para os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto,

Além da previsão de chuva, os distritos do litoral, até Leiria, têm o mesmo alerta do IPMA para a previsão de vento forte, com rajadas que podem ir até aos 80 quilómetros por hora, e de agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 4,5 metros.