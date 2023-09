Vídeo | Jovem corre nu no Marquês para cumprir promessa a João Félix

Um adepto prometeu num tweet que se João Félix marcasse no jogo da seleção contra o Luxemburgo corria todo nu pelo Marquês de Pombal, em Lisboa.

Ora, João Félix marcou o último dos nove golos que Portugal ‘enfiou’ na baliza luxemburguesa e não se esqueceu da promessa do adepto. “Aquece bem”, escreveu na publicação.

O adepto prometeu e também cumpriu.

Foi com um amigo, de madrugada, para o Marquês, despiu-se no carro e correu nu, tendo o episódio ficado gravado em vídeo. “Félix, fizeste a tua parte, eu vou fazer a minha”, escreveu ao publicar as imagens nas redes sociais.

Atento, estava também João Félix que voltou a comentar: «Falou e fez», escreveu com emojis sorridentes.