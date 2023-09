Habitação. Governo reúne com associações e sindicatos para discutir atualização das rendas

O Governo vai reunir na próxima semana com as várias associações do setor da habitação e com as centrais sindicais, para discutir e analisar os temas relacionados com a atualização das rendas para 2024 e com os contratos de arrendamento anteriores a 1990.

A ministra da Habitação convocou para 21 e 22 de setembro as associações de inquilinos, as associações de proprietários, a UGT, a CGTP e a DECO, informou o gabinete de Marina Gonçalves em comunicado.

“O Governo quer ouvir os vários intervenientes no setor para ponderar os efeitos que a inflação estimada para o próximo ano terá no mercado de arrendamento”, adiantou a tutela.

Além da atualização do valor das rendas a partir de 1 de janeiro, o Executivo vai também aproveitar os encontros para discutir o modelo dos limites da compensação a atribuir aos senhorios e da renda a fixar para os arrendatários a partir de 2024, na sequência da não transição dos contratos de arrendamento celebrados antes de 1990 para o NRAU (Novo Regime do Arrendamento Urbano), medida que consta do programa “Mais Habitação”.